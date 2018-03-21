جوارديولا يختار صفقة نارية لمانشستر سيتي من الريال

المواطن - محمد سمعة

يرغب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وأفاد موقع DON BALON الإسباني بأن بيب جوارديولا يرغب في التعاقد مع بنزيمة وذلك لتعزيز الصفوف الهجومية لمانشستر سيتي للموسم المقبل.

وكان ناديا ليفربول وآرسنال الإنجليزيان رغبا من قبل في التعاقد مع بنزيمة والذي بات قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي وسيواجه فريق ليفربول في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

انضم كريم بنزيمة إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2009 قادمًا من نادي ليون الفرنسي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :