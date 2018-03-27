جون سينا يواجه تريبل إتش.. جدة تستضيف WWE لأول مرة في المملكة

المواطن- واس

تستعد المملكة لاستضافة منافسات WWE، لأول مرة، والتي تأتي عقب الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـWWE، فينس مكمن.

وستقام المنافسات على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجمعة 27 من إبريل القادم، حيث سيشهد هذا الحدث نزالًا يجمع بين 50 نجمًا، يشاركون “رويال رامبل”، إضافة إلى سبعة نزالات على ألقاب مختلفة، يأتي في مقدمتها النزال المرتقب الذي سيجمع جون سينا وتريبل إتش وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ عام 2010، وسيشهد عرض رويال رامبل أيضًا “نزال سلالم” على لقب الإنتركونتيننتال بين سيث رولينز وفين بالور وذا ميز وساموا جو، حيث سيتم تعليق اللقب فوق الحلبة، بحيث يتنافس الرباعي على الصعود أولًا للحصول عليه، كما سيشهد العرض نزالًا على لقب راو للزوجي، بين ذا هاردي بويز وشيموس وسيزارو.

مما يذكر أن الحدث الرياضي، ستحظى من خلاله الجماهير الرياضية على العديد من العروض الترفيهية، خاصة للعائلات من مختلف المشجعين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :