حافلتان من تبوك وضباء إلى مهرجان نبق وحبق بالديسة

المواطن- تبوك

يسيِّر مهرجان نبق وحبق السياحي بالديسة رحلات يومية منتظمة للحافلة السياحية من مدينة تبوك ومن مدينة ضباء؛ لإعطاء فرصة لأهالي هاتين المدينتين وزوارها للوصول إلى الديسة والتمتع بفعاليات المهرجان هناك، ومن ثم العودة في نفس اليوم طيلة أيام المهرجان، وهذه التجربة هي استمرار للتجربة الناجحة في النسخة الأولى للمهرجان.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أن موعد انطلاق الرحلة الأولى يوميًّا الساعة الثانية عشرة ظهرًا من أمام قلعة تبوك، وستكون العودة الساعة الثامنة مساءً، أما الحافلة الثانية السياحية من ضباء ستنطلق من أمام فندق مرسى ضباء بعد صلاة الظهر وسيرافق الرحلات السياحية إلى الديسة مرشدون سياحيون؛ لتعريف زوار المهرجان بأهم المواقع السياحية والطبيعية والتراثية والأثرية بمركز الديسة وما جاورها من مواقع في عيون الوادي.

الجدير بالذكر أن مهرجان النبق والحبق يقام في حديقة كورنيش الديسة، ويستمر لمدة خمسة أيام تنفذ من خلاله 20 فعالية متنوعة تشمل عرض للحرف اليدوية والأكلات الشعبية، إضافة إلى العروض التراثية والشعبية، وإقامة فعاليات مصاحبة، منها ديوانية بيت الشعر والضيافة وعروض الهجن والخيل وبعض الأنشطة الرياضية والترفيهية وزيارة المزارع المنتجة للنبق والفراولة.

وشكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان رئيس بلدية شواق فيصل الحريقي كلًّا من مؤسسة وسام البادية للاحتفالات وشركة حسن الحربي على تسيير هاتين الرحلتين السياحيتين.







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