حدث فلكي مميز اليوم يمكن متابعته من المملكة

المواطن- الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن القمر سيقترن بكوكب المشتري مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح الزعاق في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر” أن اقتران القمر والمشتري سيكون على شكل محاذاة وتستمر المشاهدة طوال الليل.

ولفت عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إلى أن اليوم فرصة سانحة للتعرف على كوكب المشتري العملاق والذي يكبر الأرض بـ1300 مرة.

وكوكب المُشْتَرِي هو أضخم كواكب المجموعة الشمسية، وسمي بالمشتري لأنه يستشري في سيره أي يلـجُّ ويمضي ويَـجِدُّ فيه بلا فتور ولا انكسار.

ويظهر المشتري من الأرض بسطوع كبير؛ مما يجعله ثالث الأجرام تألقًا في سماء الليل بعد القمر والزهرة.

وكوكب المشتري هو خامس الكواكب بُعدًا عن الشمس وأكبر كواكب المجموعة الشمسية، وهو عملاق غازي وكتلته أقل بقليل من 1/1000 من كتلة الشمس، لكنها تساوي ثلثي كتلة مجموع باقي كواكب المجموعة.







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