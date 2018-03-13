حساب المواطن : الدعم المقدم للمستفيدين يشمل هذه المتغيرات

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن أن الدعم المقدم للمستفيدين يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق عبر الرابط التالي (هنا).

وكان حساب المواطن ، قد أعلن بالأمس إحصائيات الدفعة الرابعة بعد صرف الدعم المستحق للمستفيدين يوم أمس الأحد.

وأوضح حساب المواطن ، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إجمالي الدعم بلغ 2.2 مليار ريال لمستحقي الدورة الرابعة لشهر مارس، شملت 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل و8.49 مليون تابع، و11.9 مليون مستفيد.

وأضاف أن 814 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز الـ900 ريال، و46% حصلوا على استحقاق كامل بمعدل 933 ريالاً للأسرة الواحدة.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن أن أمس الأحد الموافق 11 مارس سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

يذكر أن برنامج حساب المواطن وحتى الدفعة الرابعة، يضم 11.98 مليون مستفيد، منهم 3.49 أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع.

وكان البرنامج قد خُصص له ضمن ميزانية السعودية 2018 أكثر من 30 مليار ريال بمعدل شهري حوالي 2.5 مليار ريال حسب المتقدمين للبرنامج والتطورات على حساباتهم، التي تجري دراستها من حيث الدخل والاستهلاك وعدد أفراد الأسرة.







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