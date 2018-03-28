حساب المواطن : بدل غلاء المعيشة غير مشمول بالإفصاح

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج لا يتطلب إضافة بدل غلاء المعيشة ضمن إجمالي الدخل عند الإفصاح عنه في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن كل مصادر الدخل مؤكدًا أنه حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية سيتم الاعتماد على الأخيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأعاد حساب المواطن التأكيد على أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن يوم 10 أبريل المقبل ويستفيد منها الذين أكملوا التسجيل بنجاح حتى يوم 10 مارس الجاري إضافة إلى المسجلين السابقين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وسبق إيداع لدعم لهم.







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