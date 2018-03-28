حساب المواطن : تسجيل الزوجة غير صحيح في هذه الحالة

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بطريقة تسجيل الزوجة في البرنامج.

وقال حساب المواطن إنه لا يمكن للزوجة أن تسجل بشكل مستقل في البرنامج بل عليها أن تسجل كتابع لرب الأسرة وهو الزوج في هذه الحالة.

جاء ذلك ردًا من خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن على تساؤل زوجة سجلت بمفردها ثم أعادت التسجيل مع زوجها كتابع لكنها لم تتأهل بعد.

وكان حساب المواطن قد كشف أمس عن الضوابط التي يتم من خلالها التسجيل كفرد مستقل حيث قال إنه إذا كان الفرد الأعزب فوق 24 عامًا فإن أمامه خيارين الأول أن يسجل بحساب مستقل دون أن يطلب منه تقديم مستندات تفيد الاستقلالية أو التسجيل كفرد تابع لرب الأسرة.

وأضاف حساب المواطن أنه اذا كان الفرد الأعزب أقل من 24 عامًا ويقيم مع الأسرة فلا يحق له أن يسجل كفرد مستقل وليس أمامه سوى التسجيل كتابع لرب الأسرة.

أما إذا كان الفرد الأعزب أقل من 24 عامًا ويقيم في سكن مستقل فإن عليه في هذه الحالة تقديم ما يثبت استقلالية السكن وهي عبارة عن مستندين الأول يخص الفرد المستقل والثاني يخص الأسرة.

والمعروف أن شروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتستلزم شروط الأهلية في البرنامج تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى.







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