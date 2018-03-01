حساب المواطن.. تنبيهات مهمة بشأن الدخل وإجابة لأبرز التساؤلات

المواطن- الرياض

شدد حساب المواطن على ضرورة التأكد من دقة بيانات الدخل وتسجيل المصدر الصحيح للدخل.

وأكد حساب المواطن في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه يجب تسجيل مصدر الدخل الصحيح بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر أهلية المستفيد وقيمة استحقاقه للدعم.

وفي وقت سابق أوضح حساب المواطن أنه يجب إرفاق كشف حساب رسمي من البنك الخاص بالعميل لمدة 3 أيام على الأكثر شريطة أن يتضمن تاريخ إيداع الدفعة التي يرغب المواطن في الاستفسار حولها.

وكان حساب المواطن قد أعلن أنه سيتم إيداع الدفعة الرابعة يوم 11 مارس الجاري، لافتًا إلى أن هذا التاريخ سيكون أيضًا آخر موعد للتقديم في دورة الدفعة المقبلة.

وأوصى حساب المواطن راغبي التسجيل في البرنامج بضرورة أن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أية خصومات ودون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات – التقاعد ) ضمن الراتب المدخل.

وكان حساب المواطن قد أكد أن تطابق بيانات الدخل المفصح عنه أثناء التسجيل في البرنامج مع ما هو مثبت لدى الجهات الحكومية شرط أساسي لاستحقاق الدعم.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وشدد برنامج حساب المواطن على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.







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