حساب المواطن : عدم إرفاق هذه المستندات يوقف الدعم

المواطن - سعد البحيري

بالرغم من حصول العديد من الأشخاص على الدعم في حساب المواطن على مدى الدورتين الأولى والثانية إلا أنه توقف عند البعض في الدورة الرابعة.

وبين حساب المواطن أن إيقاف الدعم في الدفعة الثالثة يعود لأكثر من سبب من بينها عدم تطابق بيانات الدخل المسجلة في البرنامج مع تلك المسجلة لدى الجهات الحكومية أو عدم إرفاق المستندات المطلوبة أو لوجود خطأ في طريقة إدخال الدخل وغيرها من الأسباب.

إيقاف الصرف

ولفت حساب المواطن إلى أنه بالنسبة للأشخاص المستقلين فإن عدم إرفاق المستندات التي تثبت الاستقلالية هو سبب كاف لوقف الدعم حتى لو تم الصرف في الدفعات السابقة.

حساب المواطن قال ردًا على استفسار إحدى المواطنات تقيم لدى أخيها غير الشقيق وسجلت بشكل مستقل وحصلت على الدعم لدفعتين ولم تحصل على الثالثة إنه لا بد وأن تثبت الاستقلالية وفي حالة فشلها في ذلك يمكنها التسجيل في حساب رب الأسرة كتابع.

إثبات الاستقلالية

ولإثبات الاستقلالية لا بد من إرفاق مستندين، المستند الأول خاص بالشخص المستقل (عقد إيجار، فاتورة كهرباء، صك ملكية)، والمستند الثاني خاص بالعائلة (صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائلة).

وأوضح حساب المواطن أنه يجب أن تكون المستندات على هيئة ملف “PDF” أو صورة ولا يتجاوز مساحتها 2 ميجا بايت.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتجاوز معيار الإقامة، وأن تتوافق بياناته المفصح عنها مع بيانات الجهات الأخرى.

ولفت حساب المواطن، إلى أنَّ معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل لمستفيدي الدفعة الخامسة حتى موعد إيداع صرف الدفعة الرابعة عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن على هذا الرابط (هنا)، بإدخال البيانات: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم الأحد المقبل وتشمل الدفعة الجديدة، مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :