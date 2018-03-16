حساب المواطن: كشف الحساب الإلكتروني مرفوض

المواطن - الرياض

شدد حساب المواطن على أنه في حالة عدم نزول الدفعة ورغبة المستفيد التقدم باعتراض فعليه إرفاق كشف حساب من البنك.

ورفض حساب المواطن أن يتم الحصول على كشف الحساب من خلال تطبيق إلكتروني يخص البنك، مشددًا على ضرورة أن يكون الكشف صادراً عن البنك.

وأوضح حساب المواطن أن كشف الحساب يجب أن يتضمن على الأقل 3 أيام من بينها يوم إيداع الدفعة محل الشكوى.

وشدد حساب المواطن على أنه يجب إرفاق كشف الحساب على هيئة ملف PDF أو صورة JPG.

ونبَّه حساب المواطن ومؤسسة النقد العربي السعودي البنوك بعدم جواز الحجز على مستحقات المواطنين في البرنامج.

وأوصى حساب المواطن راغبي التسجيل في البرنامج بضرورة أن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات وبدون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات – التقاعد ) ضمن الراتب المدخل.

وكان حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن تطابق بيانات الدخل المفصح عنه أثناء التسجيل في البرنامج مع ما هو مثبت لدى الجهات الحكومية شرط أساسي لاستحقاق الدعم.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

ويُجري حساب المواطن مراجعة دورية بعد كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، لافتًا إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فيتم التواصل مع المستفيدين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :