حساب المواطن : لا يجوز تسجيل الزوجة كرب أسرة إلا في هذه الحالة

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الحالات التي يتم فيها تسجيل الزوجة كرب أسرة.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار أحد المواطنين إنه بإمكان الزوجة التسجيل كرب أسرة إذا كان الزوج فاقد الأهلية وإضافة مرفق لإثبات حالة الزوج.

وأشار حساب المواطن إلى أن الزوجة في هذه الحالة تقوم بالتسجيل كرب أسرة وتختار “متزوج” من قائمة بيانات عامة ثم تختار نعم للإجابة على سؤال هل الزوج مسجون وترفق المستندات.

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه مراعاةً للحالات المختلفة لتركيبات الأسر، يمكن لعائلة السجين، إتمام عملية التسجيل في البرنامج مع إضافة الوثائق التي تثبت الحالة.

وأضاف حساب المواطن أنه يمكن لعائل فاقد الأهلية التسجيل في البرنامج مع إضافة الوثائق التي تثبت الحالة.

ولفت حساب المواطن إلى أن الوثائق المطلوبة لتسجيل فاقد الأهلية هي: صك شرعي بعدم الأهلية، أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرَضية.

وحول كيفية التسجيل في البرنامج أوضح حساب المواطن أنه يتم الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا)، واختيار متزوج من قائمة “بيانات عامة”، ثم اختيار (نعم) لسؤال “هل عائل الأسرة فاقد الأهلية؟”، وإضافة الوثيقة المطلوبة في آخر مرحلة.







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