حساب المواطن : نسبة السيدات المسجلات ربة أسرة وكأفراد مستقلين تجاوزت 25% في الدفعة الرابعة

المواطن -الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن نسبة السيدات المسجلات (ربة أسرة) والأفراد المستقلين من المستحقين للدعم خلال الدفعة الرابعة لشهر مارس والتي تجاوزت 25%.

وكان حساب المواطن قد أودع أمس الدفعة الرابعة والتي بلغت 2.2 مليار ريال.

وأظهرت الأرقام حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة فيما استفاد من الدفعة الرابعة من حساب المواطن 11.9 مليون مستفيد.

وشكلت الأسر والأفراد المستقلون قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد في الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن .

وشملت الدفعة الرابعة 8.49 مليون تابع لأرباب الأسر وحصلت 814 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.

حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

كما تجاوز إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الأربع حاجز الـ8.5 مليار ريال.

وقال حساب المواطن إن التظلم على مبالغ الدعم النقدية متاح بعد مرور 5 أيام، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا).

وأوضح أن الدفعة الخامسة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر أبريل المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الحادي عشر من شهر مارس الجاري.

المعروف أن برنامج حساب المواطن، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.







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