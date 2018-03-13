حساب المواطن : هذا معنى “لا يوجد” في حالة الدفعة

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن الحالات التي تظهر فيها رسالة ” لا يوجد ” في حالة الدفعة الرابعة والتي تم إيداعها قبل يومين.

وقال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج ردًا على استفسار أحد الأشخاص إنه في حال ظهور هذه الرسالة في حالة الدفعة فهذا يعني أنك غير مستحق للدعم.

ودعا حساب المواطن المتضررين إلى التقدم بشكوى عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا).

وبيَّن حساب المواطن أنه على المستفيد التأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض من خلال الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل، وفي حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع يتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.

وكان حساب المواطن قد أودع أول أمس الدفعة الرابعة والتي بلغت 2.2 مليار ريال.

وأظهرت الأرقام حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة فيما استفاد من الدفعة الرابعة من حساب المواطن 11.9 مليون مستفيد.

وشكلت الأسر والأفراد المستقلون قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد في الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن .

وشملت الدفعة الرابعة 8.49 مليون تابع لأرباب الأسر وحصلت 814 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.

حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

كما تجاوز إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الأربع حاجز الـ8.5 مليار ريال.







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