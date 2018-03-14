حساب المواطن يتفاعل مع سيدة طلبت الدعم ولم يُرد عليها بالموافقة

المواطن- عبدالرحمن دياب

تفاعل حساب المواطن مع مشكلة سيدة قامت بالتسجيل في البرنامج منذ شهرين، ولكن لم تحصل على الموافقة حتى الآن.

وتعجبت السيدة عبر موقع “تويتر” من التأخر في الموافقة على قبولها حتى الآن، لتوجه التساؤل إلى خدمة عملاء حساب المواطن، ليوضح بدوره السبب.

وأوضح خدمة عملاء حساب المواطن أن السبب هو الطلب مكتمل بمرفقات مرفوضة، ويجب الدخول مرة أخرى لإدارة المرفقات وإعادة إدخال المرفقات المطلوبة بشكل صحيح.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعاد حساب المواطن التأكيد على عدم أحقية البنوك في الحجز على دفعات الدعم التي يتم صرفها للمستحقين.

وقال البرنامج في تغريدة له عبر موقع تويتر: حرصًا من برنامج حساب المواطن على استلام جميع المستحقين للدعم، فقد تم التنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد لمنع الحجز على مبالغ دعم البرنامج، كما وجهت مؤسسة النقد البنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ الدعم.

وأضاف حساب المواطن أنه: في حال واجهت أي مستفيد مشكلة مع البنك تمنع استفادته من الدعم، فإنه يمكنه التواصل مع مؤسسة النقد عبر الرقم 8001256666، أو رفع شكوى عبر الرابط التالي (هنا).

ويهدف حساب المواطن إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

وكان حساب المواطن قد أودع قبل أيام الدفعة الرابعة من الدعم والتي بلغت 2.2 مليار ريال استفاد منها 11.6 مليون مواطن ومواطنة.

وأظهرت الأرقام حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة، فيما استفاد من الدفعة الرابعة من حساب المواطن 11.9 مليون مستفيد.

ومن المقرر أن يصرف حساب المواطن الدفعة الخامسة يوم 10 إبريل المقبل، ويستفيد منها المسجلون المنطبقة عليهم الشروط والذين أتموا طلباتهم حتى يوم 10 مارس الجاري.







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