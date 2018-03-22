حساب المواطن يحدد الدخل المفصح عنه وطريقة الإفصاح

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بقواعد الإفصاح عن الدخل وأنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

وشدد حساب المواطن على أن إخفاء مصادر الدخل أحد أسباب الحرمان من الدعم كما أوضح أنه عند اختلاف الدخل المفصح عنه من قبل المواطن عن الدخل المسجل لدى الجهات الرسمية سيتم الاعتماد على الأخير لضمان وصول الدعم إلى مستحقيقه.

وقال حساب المواطن إنه لإدخال الدخل بالشكل الصحيح يجب الدخول على الصفحة الرئيسية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) ثم :

اختيار تعبئة واستكمال الطلب. اختيار الإفصاح عن الدخل. الضغط على حفظ.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.







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