حساب المواطن يحدد المستفيدين من الدفعة الخامسة

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن أنه يتبقى 19 يوماً على إيداع الدفعة الخامسة (لشهر أبريل) لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن .

وأضاف أن الدفعة الخامسة تشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع يوم الأحد 11 من الشهر الجاري، 2.2 مليار ريال، تمثل الدفعة الرابعة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر مارس الجاري.

وحصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في رابع دفعات حساب المواطن، التي شملت قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد.

وبيَّن مدير البرنامج، أن 814 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

وبلغت قيمة إجمالي الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الأربع قرابة الـ8.5 مليار ريال.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم سبت.







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