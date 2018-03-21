حساب المواطن يحدد خطوات الإفصاح عن مصادر الدخل

المواطن - سعد البحيري

أجرى حساب المواطن تحديثًا على عملية الإفصاح عن الدخل بالنسبة للمسجلين في البرنامج بحيث أصبح الأمر أكثر سهولة ووضوحًا.

وقال حساب المواطن إنه يجب الدخول على الصفحة الرئيسية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا)

اختيار تعبئة واستكمال الطلب.

اختيار الإفصاح عن الدخل.

الضغط على حفظ.

وكشف حساب المواطن عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وكان حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن الأهلية لا تعني الاستحقاق ولا تمنح الحق في الحصول على الدعم.

وشدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن الدخل بشكل واضح، لافتًا إلى أنه في حال عدم تطابقه مع المسجل لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على الأخير لضمان وصول الدعم لمستحقيه.







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