حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة الخامسة.. وفئات المستحقين للدعم

المواطن - الرياض

حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الخامسة الدعم للمستحقين، وكذلك فئات المواطنين المستحقين للدعم.

وقال حساب المواطن ، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”،: “تبقى 11 يوماً على إيداع الدفعة الخامسة (لشهر أبريل) لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس”.

وكان حساب المواطن قد أعاد بالأمس التذكير بأنواع ومصادر الدخل والتي يختلف الدعم تبعاً لها.

وأوضح حساب المواطن ، أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وأضاف أن أنواع ومصادر الدخل تتحدد تبعاً لثلاثة معايير هي الحالة الوظيفية ونوع الدخل ومصدر الدخل.

يُذكَر أن من أهم أهداف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادةَ في تغيّر أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

وكان حساب المواطن قد أعلن، قبل أيام، قواعد الإفصاح عن الدخل وأنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

وشدد حساب المواطن على أن إخفاء مصادر الدخل أحد أسباب الحرمان من الدعم، كما أوضح أنه عند اختلاف الدخل المفصَح عنه من قِبَل المواطن عن الدخل المسجَّل لدى الجهات الرسمية سيتم الاعتماد على الأخير لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.







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