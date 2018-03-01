حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة الرابعة.. عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة الرابعة، ويُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي (هنا).

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، طريقة معرفة حالة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية من خلال الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية؛ حيث تظهر ثلاث حالات هي:

1- حالة المستفيد والتابعين المؤهلين (وفي حالة رغبة الاعتراض على الأهلية الضغط على أيقونة “تقديم اعتراض”).

2- حالة المستفيد غير مؤهل (حيث يمكن للمستفيد معرفة أسباب عدم الأهلية من خلال الضغط على أيقونة “أسباب عدم الأهلية”).

3- لم يتم دراسة حالة الأهلية (حيث تظهر في حال تم التقديم بعد آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع لمن لم يسجل في البرنامج).







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