حساب المواطن يكشف عن الزيادات التي يغطيها الدعم

كشف برنامج حساب المواطن عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والزيادات التي تشملها قيمة الدعم المقدم للمستحقين.
وقال البرنامج في تغريدة له عبر موقع تويتر: يهدف حساب المواطن إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.
وأظهرت الأرقام حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة فيما استفاد من الدفعة الرابعة من حساب المواطن 11.9 مليون مستفيد.
وشكلت الأسر والأفراد المستقلون قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد في الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن .
وشملت الدفعة الرابعة 8.49 مليون تابع لأرباب الأسر وحصلت 814 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.
وحصل 25% من المستحقين على دعم جزئي كما تجاوز إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الأربع حاجز الـ8.5 مليار ريال.