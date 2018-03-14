حساب المواطن يكشف عن الزيادات التي يغطيها الدعم

وكان حساب المواطن قد أودع قبل أيام الدفعة الرابعة من الدعم والتي بلغت 2.2 مليار ريال استفاد منها 11.6 مليون مواطن ومواطنة.

وأظهرت الأرقام حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة فيما استفاد من الدفعة الرابعة من حساب المواطن 11.9 مليون مستفيد.

وشكلت الأسر والأفراد المستقلون قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد في الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن .

وشملت الدفعة الرابعة 8.49 مليون تابع لأرباب الأسر وحصلت 814 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.

وحصل 25% من المستحقين على دعم جزئي كما تجاوز إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الأربع حاجز الـ8.5 مليار ريال.

ومن المقرر أن يصرف حساب المواطن الدفعة الخامسة يوم 10 أبريل المقبل ويستفيد منها المسجلون المنطبقة عليهم الشروط والذين أتموا طلباتهم حتى يوم 10 مارس الجاري.