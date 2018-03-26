حساب المواطن يمكن المستقل غير المؤهل من الانضمام كتابع

المواطن - الرياض

أتاح برنامج حساب المواطن للفرد المستقل غير المؤهل أن ينضم في البرنامج كتابع لرب الأسرة.

وقال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج ردًا على سؤال أحد المواطنين سبق له التسجيل كفرد مستقل لكنه غير مؤهل بالقول: إذا كانت حالة الأهلية لديك في حسابك كفرد مستقل (غير مؤهل )، بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق تقديم اعتراض.

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.







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