حساب المواطن يوضح الإجراءات التالية لتصحيح رقم الآيبان

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بالخطوات التي يجب اتباعها بعد تصحيح رقم آيبان الحساب البنكي.

ونشر برنامج حساب المواطن إنفوجرافيك أكد فيه إنه إذا كان لدى أي مشترك مشكلة في رقم آيبان الحساب البنكي، وتم حلها مع البنك، فعليه اتباع ما يلي:

زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن من (هنا)

الدخول إلى حسابك ثم الانتقال إلى حالة الاستحقاق

الضغط على تأكيد رقم الحساب.

يتم الاعتماد بعد وصول رسالة تأكيد على هاتف المشترك.

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :