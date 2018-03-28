حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع في حال رفض المرفقات

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن أنه في حال تم رفض المرفقات الخاصة بالمستفيدين، فإنه يتم حل هذه المشكلة من خلال الدخول لبوابة البرنامج ثم إدارة المرفقات.

جاء ذلك رداً على استفسار مواطن وجَّه سؤالاً مفاده “لو سمحتوا جاني حالة الطلب مكتمل كليا، مع رفض المرفقات وهي عقد الإيجار، وتمت الموافقة، أما الفاتورة تم الرفض ما الحل”.

ورد حساب المواطن بتغريدة قال فيها: “الرجاء الدخول للبوابة (هنا) ثم الاطلاع على إدارة المرفقات وإعادة إرفاق المستندات الصحيحة”.

يذكر أن حساب المواطن جدد بالأمس التذكير بطريقة استقبال بيانات المستفيدين من دعم البرنامج.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة “إنه يتم استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم عبر قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال (19912) من الأحد إلى الخميس من 8ص إلى 10م، حساب خدمة العملاء ⁦@Citizen_care⁩ على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1م إلى 11م، على البوابة الإلكترونية على مدار الساعة”.

كما أعاد برنامج حساب المواطن أيضا التذكير بأهداف البرنامج، ومنها تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وأضاف برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، “تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات”.







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