حساب المواطن يوضح موقف المستفيدين من حافز

المواطن - الرياض

شدد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كل مصادر الدخل بما فيها مخصصصات برنامج حافز.

وقال حساب خدمة العملاء ردًا على استفسار مواطن حصلت زوجته على 1500 ريال مكافأة من حافز بالقول إنه لابد من الإفصاح عن دخل حافز.

ولفت الى طريقة إضافة دخل حفز من خلال اختيار نوع الدخل، غير ذلك، ومصدر الدخل مخصص من برنامج حافز.

وأعاد حساب المواطن التأكيد على أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وشدد حساب المواطن على أن إخفاء مصادر الدخل أحد أسباب الحرمان من الدعم كما أوضح أنه عند اختلاف الدخل المفصح عنه من قبل المواطن عن الدخل المسجل لدى الجهات الرسمية سيتم الاعتماد على الأخير لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :