حساب المواطن : 46% من الأفراد المستقلين والأسر حصلوا على الاستحقاق الكامل

المواطن - واس

أودع برنامج حساب المواطن اليوم ، 2.2 مليار ريال، تمثل الدفعة الرابعة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر مارس الجاري.

أوضح ذلك مدير البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، مشيرًا إلى أن الأرقام أظهرت حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في رابع دفعات حساب المواطن، التي شملت قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد.

وبيَّن مدير البرنامج، أن 814 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

وأفاد راجحي، بأن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الأربع تخطى حاجز الـ8.5 مليار ريال، لافتًا إلى أن الدفعة الخامسة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر أبريل المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الحادي عشر من شهر مارس الجاري.

وحرصًا من إدارة البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا)، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

ويأتي برنامج حساب المواطن ، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار، إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم سبت.







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