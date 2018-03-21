حفاظاً على صحتك.. لا تعمل أكثر من 3 ورديات ليلية متواصلة

المواطن - متابعة

حذرت مؤسسة هانز بوكلر الألمانية الموظفين من العمل أكثر من 3 ورديات ليلية متواصلة، حيث يمهد العمل الليلي المتواصل الطريق إلى اضطرابات النوم ويهدد الموظف بمشاكل صحية.

وأضافت المؤسسة أنه بعد العمل 3 ورديات ليلية متواصلة ينبغي أخذ فترة راحة لا تقل عن 48 ساعة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى الوردية الصباحية، مشيرة إلى أن إيقاع التغيير من الوردية الليل إلى الوردية الصباحية إلى الوردية المسائية يعد مناسباً لغالبية الموظفين أكثر من الإيقاع العكسي.

وبشكل عام، يناسب نظام الورديات الموظفين الشباب على نحو أفضل مقارنة بالموظفين المتقدمين في العمر.







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