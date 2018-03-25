حكومة روحاني ضعيفة.. مقترح إيراني بتشكيل حكومة عسكرية لمواجهة ترامب!

المواطن- متابعة

قدم هوشنغ أمير أحمدي، رئيس المجلس الإيراني الأميركي، وهو من أبرز اللوبيات الإيرانية المتنفذة في أميركا، اقتراحًا بتشكيل حكومة عسكرية في إيران بواسطة الحرس الثوري، لمواجهة ما وصفها بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحدقة، عقب تعيين صقور معادين لطهران في إدارته.

ورأى أمير أحمدي، الأستاذ في جامعة راتغرز الأميركية، أن “حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني لا تستطيع مجابهة التهديدات الأميركية، كما أن الأوروبيين لا يأخذون حكومة روحاني على محمل الجد، ويعتبرونها حكومة ضعيفة”، بحسب وصفه.

وتابع أمير أحمدي، في مقال له بموقع “انتخاب” الإيراني، أن “تعيين جون بولتون مستشارًا ومديرًا لمجلس الأمن القومي الأميركي يعزز احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران”، مضيفًا أن “حكومة روحاني لا تستطيع القيام بالمواجهة السياسية والدبلوماسية لإدارة ترامب، ولذا يجب أن يتم استبعادها”.

كما عبر أمير أحمدي عن قلقه من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قائلًا: إن “بولتون يريد من ترامب الخروج من الاتفاق، ثم فرض عقوبات شديدة وحصار على المجالين البحري والجوي الإيرانيين، ومن ثم وقف برنامج الصواريخ الإيراني، وكذلك إنهاء تدخلات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، خاصة في لبنان وسوريا والعراق واليمن”.







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