خالد بن سلمان يدشن حسابه الرسمي على تويتر

دشن الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى واشنطن، صباح اليوم الثلاثاء، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” @kbsalsaud.

وكتب الأمير خالد بن سلمان في أول تغريدة له: “سرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات”.

وتابع خالد بن سلمان: “أسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة”.

وكتب سفير المملكة لدى واشنطن نفس التغريدة ولكن باللغة الإنجليزية: “Excited to join the Twitter conversation-honored to serve my country and leadership. We will continuously work to enhance the dialogue between the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America to strengthen our strategic partnership.”.

وأكد سفير المملكة لدى أميركا، الأمير خالد بن سلمان، يوم أمس أن إيران تريد حزب الله آخر في اليمن، وأن ميليشيا الحوثي مدعومة من إيران الراعي الأكبر للإرهاب.

وشدد الأمير خالد بن سلمان، في أول ظهور إعلامي له على قناة CNN، على أن الاتفاق النووي الإيراني معيب، موضحًا أن المشكلة مع إيران في سلوكها ورغبتها في التوسع.

وضتابع أن “إيران لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط بل المنطقة برمتها”، مضيفًا: “‏نحن مهتمون بعمق مع الأزمة الإنسانية في اليمن، ونحن أكبر المانحين لليمن وملتزمون بالعمل مع حلفائنا لإيجاد بدائل وبالتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية”.

واستكمل الأمير خالد بن سلمان: “لدينا رؤية جديدة (رؤية المملكة 2030) وهي رؤية تحول وطني شاملة”.

وحول المرأة في المملكة، قال سفير المملكة لدى واشنطن: إن “أكبر سوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تترأسه امرأة سعودية، وهذا مؤشر على مكانة المرأة في المجتمع السعودي”.

