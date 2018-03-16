خالد بن سلمان يلتقي هنري كيسينجر

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

التقى سفير المملكة في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، بالدكتور هنري كيسينجر، وزير الخارجية الأسبق والتاريخي للولايات المتحدة، والذي أسهم بشكل رئيسي في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الماضي.

ونشر حساب السفارة السعودية على موقع تويتر، صورة تجمع الأمير خالد بن سلمان بعملاق السياسة الخارجية الأميركية، والذي عُرف عنه حنكته في تسوية الخلافات وقدراته التفاوضية الكبيرة على مستوى أصعب الملفات السياسية تعقيدًا في عهده.

وأكدت السفارة، عبر حسابها، أن الأمير خالد بن سلمان استمع إلى وجهات نظر كيسينجر في العديد من القضايا الحالية في الشرق الأوسط، وتناول خلالها التطورات الخاصة بالأحداث المتتالية في المنطقة.

وعرض وزير الخارجية الأميركي الأسبق رؤيته الخاصة لمستقبل المملكة، كما أوصل توقعاته لمستقبل البلاد على المستوى السياسي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وعُرف كيسينجر بأنه واحد من أهم المفاوضين عبر التاريخ، كما أنه تفرغ بشكل رئيسي منذ سنوات قليلة لكتابة المقالات التي تعبر عن رؤيته الخاصة كسياسي كبير للمنطقة خلال الفترة المقبلة بشكل رئيسي.







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