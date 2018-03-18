خطوة واحدة تجعل الأهلي يهزم الهلال لحصد الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل عند مواجهة نادي الهلال، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك الأهلي بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف حلًّا واحدًا فقط، وهو الفوز على نادي الهلال من أجل الصعود إلى صدارة دوري المحترفين بفارق نقطتين عن الزعيم وذلك في حال الفوز.

وكان النادي الأهلي نجح في الفوز على نادي الرائد بثلاثية دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ18 والمؤجلة في بطولة الدوري السعودي.

وسجل للأهلي في تلك المباراة كل من ليوناردو دا سيلفا وعمر السومة وحسين المقهودي.

أما نادي الهلال فهزم فريق القادسية بهدف نظيف سجله اللاعب المخضرم محمد الشلهوب في الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول.

وكان الأهلي حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2015- 2016، تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.

ويرغب الأهلي في الفوز على نادي الهلال؛ وذلك للثأر من الخسارة من الزعيم في الدور الأول بنتيجة هدفين دون رد سجلهما اللاعب سالم الدوسري والمحترف حاليًّا في صفوف نادي فياريال الإسباني.

ويتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

وعاد النجم عمر السومة إلى التهديف لصالح النادي الأهلي بعد أن غاب لمدة 3 أشهر عن الراقي؛ بسبب الإصابة في الركبة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :