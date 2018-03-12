خط سكك حديدية يربط المملكة والإمارات نهاية 2021

المواطن- الرياض

أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، عبدالله سالم الكثيري، أن بلاده سيصبح لديها خط للسكك الحديدية يربطها بالسعودية بحلول نهاية ديسمبر 2021.

وقال الكثيري في مؤتمر بدبي اليوم الاثنين: “بنهاية ديسمبر 2021 سيكون لدينا خط يربط بيننا وبين السعوديين”، بحسب “العربية”.

وتم تأجيل الشبكة المزمعة لنقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث سنوات على الأقل إلى 2021.

ومن شأن هذه الاستثمارات الضخمة أن توفر منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية، تجاه المنطقة.

وأوضح وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، عبدالله بلحيف النعيمي، أن الربط لخط السكك الحديدية في الدولة متوقع له 2021.

وتابع أن هناك 264 كيلومترًا تحت التنفيذ حاليًّا، وأن المرحلة الثانية للربط بين موانئ جبل علي وميناء خليفة وميناء الفجيرة، بدأت العام الجاري.







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