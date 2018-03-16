دلالات إستراتيجية بعد تأكيد ولي العهد أن #إيران_ليست_ندا_للسعودية

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد الخبير الإستراتيجي اللواء علي الرويلي، أن المجتمع الدولي كشف منذ 2002 عن وجود مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم في إيران، موضحًا أن مجلس الأمن أصدر 6 قرارات تتدرج في معاقبتها على ذلك.

ولفت الرويلي في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية إلى أن إيران لديها إستراتيجية الهيمنة الإقليمية، وتحاول امتلاك السلاح النووي لدعم هذه الإستراتيجية، مضيفًا أن تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قال فيه إن “إيران ليست ندًا للسعودية” له دلالات إستراتيجية.

وقال: إن الدلالات أولها، رسالة لإيران أنها يجب أن تتوقف عن مواصلة مشروعها النووي، واتفاقية لوزان ليست في صالح المجتمع الدولي،

مشددًا على أن خامئني يشبه هتلر في نزعته التوسعية؛ لذلك قال عنه ولي العهد إنه هتلر العصر الحديث.

اللواء د. علي الرويلي في #برنامج_ياهلا

تصريح سمو ولي العهد #إيران_ليست_ندا_للسعوديه له دلالات استراتيجية، أولها: رسالة لإيران أنها يجب أن تتوقف عن مواصلة مشروعها النووي، واتفاقية لوزان ليست في صالح المجتمع الدولي pic.twitter.com/vkSQBQ8m94 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2018

وكشفت نشرة قناة cbs اليوم الجمعة جزءًا من مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحدث فيها عن قدرة بلاده في تطوير القنبلة النووية إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية. ونوهت المذيعة بأن هذه المقابلة تعتبر أول مقابلة لتلفزيون أميركي مع قائد سعودي منذ عام (2005)، علاوة على ذلك ذكرت المذيعة أنها سألت ولي العهد عن سياسة الدولة الخارجية والاقتصاد والإصلاح الاجتماعي في المملكة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة:

– إيران ليست منافسًا للسعودية.

– إيران ليست من أقوى (5) جيوش في العالم.

– الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني.

– إيران بعيدة كل البعد عن مقارنتها بالسعودية.

– آية الله خامنئي هو هتلر الجديد في الشرق الأوسط؛ لأنه يريد التمدد في المنطقة ونشر مشروعه وأفكاره على العالم، كما فعل هتلر بالضبط، الكثير من الدول الأوروبية لم تنتبه لما سيفعله هتلر حتى فعل ما فعله في العالم وأنا لا أريد أن يحدث هذا الأمر في الشرق الأوسط.

– السعودية لا تريد أن تمتلك قنبلة نووية لكن، إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه في أقرب وقت ممكن.







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