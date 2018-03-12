دهسها وهرب.. جريمة تهز حي الهجرة ووالد الطالبة يتوعد

المواطن- مكة المكرمة

لقيت طالبة مصرعها دهسًا على طريق الدائري الثالث، أمام مجمع المدارس في حي الهجرة، وفر سائقها هاربًا.

وترك السائق الذي دهس الطالبة ضحيته مضرجة في دمائها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة وتلقى حتفها على الطريق قبل إسعافها.

وبحسب المتحدث باسم إدارة التعليم بمكة المكرمة، طلال الردادي، بدأ التحقيق في الحادثة، وسيتم تطبيق النظام بحق كل متسبب فيها.

أما والد الطالبة المتوفاة فاطمة سالم اليزيدي (15 عامًا) فحمّل إدارة وحارس المدرسة وسائق الحافلة المدرسية، وأمانة العاصمة المقدسة، المسؤولية عن الحادثة، متوعدًا بمقاضاتهم.







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