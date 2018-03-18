رئيس وكالة الأنباء السعودية يستقبل وفدًا إعلاميًّا ماليزيًّا

المواطن- واس

استقبل رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية، عبدالله بن فهد الحسين، بمكتبه، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيوز ستريت تايمز عبدالجليل حامد، ورئيس تحرير وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (بيرناما) مختار بن حسين، ورئيس تحرير صحيفة أوتوسان الماليزية عثمان بن محمد.

وجرى خلال الاستقبال بحث تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمملكة ماليزيا، للتبادل الإخباري بين الوكالتين، وتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون في الشأن الإخباري وسبل تعزيزه وتطويره بين البلدين الشقيقين.

وعقب ذلك تجول الوفد في أقسام التحرير ومركز تقنيات الحاسب الآلي، ومركز التدريب الإعلامي، وقسم التصوير والإنتاج التلفزيوني، وإدارة الإعلام الإلكتروني، وما تحتضنه من تجهيزات تقنية وفنية حديثة.

وحضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض، والمستشار فهيم الحامد.







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