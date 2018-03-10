رابع اتهام بالاغتصاب ضد حفيد مؤسس الإخوان

المواطن- متابعة

للمرة الرابعة، تقدمت سيدة جديدة باتهام بالاغتصاب ضد حفيد مؤسس جماعة الإخوان، طارق رمضان، وذلك في العاصمة الأميركية واشنطن.

وبحسب صحيفة “لا ليبيراسيون” الفرنسية قالت محامية أميركية تدعى ربيعة شودري: “لقد رفعت اليوم لدى المدعي العام الاتحادي، القضية المتعلقة بالضحية الرابعة لرمضان”، موضحةً أن هذا الاتهام لا علاقة له بـ”مؤامرة دولية ضد رمضان”.

ووقعت الحادثة في أغسطس من عام 2013، عندما كان رمضان يزور واشنطن.

يأتي ذلك بعد أيام من ثالث شكوى تقدمت بها امرأة فرنسية تتهمه فيها باغتصابها، عقب شهر من توجيه الاتهام إليه في قضيتين مماثلتين، وتوقيفه في الثاني من فبراير الماضي بفرنسا.

والمرأة الثالثة، وهي فرنسية مسلمة طلبت عدم الكشف عن هويتها واتخذت الاسم المستعار “ماري”، قد اتهمت رمضان باغتصابها عدة مرات في فرنسا وبروكسل ولندن بين عامي 2013 و2014.

وقالت: إنه استخدم العنف ضدها ومارس أفعالًا جنسية مهينة في نحو 10 مناسبات، في فنادق على هامش مؤتمرات شارك بها رمضان.







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