رحل ماكنتي.. ترامب يُقيل مساعده الخاص

المواطن- متابعة

أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساعده الخاص جون ماكنتي، على الرغم من أنه سرعان ما انضم مجددًا إلى حملة الرئيس لانتخابات 2020.

وخدم ماكنتي، ترامب، ولكنه خرج من البيت الأبيض، بحسب شخصين مقربين من المكتب البيضاوي تحدثا شريطة التكتم على هويتيهما لأنهما يتطرقان إلى محادثات خاصة.

وماكنتي كان واحدًا من بين مجموعة صغيرة من مساعدي الحملة السابقين الذين ظلوا يعملون في الجناح الغربي المضطرب في البيت الأبيض.

وقالت حملة ترامب الجمهورية لانتخابات 2020 أمس الثلاثاء: إن ماكنتي سيخدم مستشارًا رفيعًا لعمليات الحملة.

من جانبها، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز التعليق على أسباب رحيله، لكنها قالت فقط إنه انضم للحملة.







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