رد فعل الأسطورة والجماهير بعد الوصول إلى #مليون_متابع_ماجد_عبدالله

المواطن - محمد سمعة

أبدى النجم ماجد عبد الله لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر السابق سعادته وذلك بعد وصول عدد متابعيه عبر حسابه على تويتر إلى مليون شخص.

وكتب ماجد عبدالله عبر حسابه تغريدة على تويتر قائلًا: كل الشكر والحب للمليون متابع رغم تقصيري في التواصل إلى أن محبتكم ومشاعركم وطيبتكم تغمرني وتوصلني من القلب للقلب.

وقال أبو فيصل عبر حسابه على تويتر: يابو عبدالله وش مسوي بالناس.. وش المحبة هذه.. تستاهل الحب من الجميع يكفي أخلاقك غير فنك وإبداعك بالكرة.. الذي عجز عنه من عجز ولكن تبقى الأخلاق هى الفارق لصالحك.. أسطورة الكرة العربية والخليج والسعودية بدون منازع والشرق الأوسط وآسيا كذلك.

أما منصور السويلمي فقال: من قلب هلالي أحب أقول له يستاهل الكابتن ماجد وعقبال المليونين وأكثر بإذن الله.

ويذكر أن ماجد عبدالله لاعب أسطوري حقق العديد من الإنجازات للمنتخب السعودي ونادي النصر، حيث سبق له الفوز ببطولتي كأس أمم آسيا عامي 1984 و 1988.

كما نال لقب هداف الدوري السعودي في 6 مناسبات، كما نال لقب هداف بطولة كأس الملك في 4 مناسبات.

شارك ماجد عبدالله مع الأخضر في بطولة كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية كما تأهل للأولمبياد في عام 1984 في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

يذكر أن ماجد عبدالله كان أعلن اعتزاله في عام 1998 وهو يبلغ من العمر 40 عامًا بعد فوزه ببطولة كأس الكؤوس الآسيوية مع نادي النصر.







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