رقم سلبي لفريق الفيصلي في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

فشل نادي الفيصلي في التسجيل خلال ثاني مباراة له على التوالي في إطار لقاءات الجولة ال18 والمؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان نادي الفيصلي تعادل بدون أهداف مع نادي الاتفاق بالأمس في مباراة أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ولم ينجح نادي الفيصلي في إحراز أي هدف في مباراة الاتفاق، لتكون ثاني مباراة على التوالي بالدوري السعودي يفشل العنابي في تسجيل الأهداف فيها بعد خسارته من نادي الهلال بهدف نظيف في الجولة ال23 في دوري المحترفين.

ويتواجد نادي الفيصلي حاليًا في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.

يسعى نادي الفيصلي خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالي في الدوري السعودي للفوز وتحقيق النتائج الإيجابية للبقاء في المربع الذهبي والتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.

يذكر أن نادي الفيصلي قدم نتائج إيجابية في العديد من المباريات ببطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي حيث حقق 9 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم بعد مرور 23 جولة من الدوري السعودي للمحترفين.

تعاقد نادي الفيصلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع اللاعب المصري صالح جمعة من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

سيواجه الفيصلي في الجولة ال24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الفتح يوم العاشر من مارس الجاري، حيث يأمل الفيصلي في الفوز.







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