روائي إماراتي لـ”المواطن”: هذا ما لفت نظري بمعرض الرياض الدولي للكتاب

المواطن ـ فهد الدوسري ـ الرياض :

خير جليس في هذا الزمان كتاب، فالكتاب هو الصديق الذي لا يخونك ولا يفارقك ولا يتحول من جوارك إلا إذا تركته أنت وهجرته بإرادتك.

بالقراءة تستقيم الأفكار وتستنير الأفهام ويبتعد الشخص عن سفاسف الأمور وحقيرها، فهذه بعض القيم والمبادئ المميزة التي يهدف إليها معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 الذي أثرى سكان السعودية والوطن العربي بكتبه المنوعة.

يقول الكاتب والروائي الإماراتي عبدالله النعيمي في حديثه لـ”المواطن”، أمس بمعرض الكتاب أثناء توقيعه كتابه الخاص “الدونجوان”: إن معرض الكتاب يُعَد من المعارض الجميلة التي لاقت حضورًا كثيفًا، مؤكدًا أن أهم ما يميز المعرض هو كتبه ومحتواه المتنوع.

وأكد النعيمي أن أبرز ما لفت نظري أثناء حضوري للمعرض، هو الشغف المشترك بين شعوب مجلس التعاون بالكتاب، بالإضافة إلى النهضة القرائية التي لامستها في السعودية ودولة الإمارات ومسقط وفي عدة دول أخرى، موضحًا أن إقبال الشباب على الكتب والقراءة أمر يثلج الصدر ويبشر بمستقبل مشرق بالوعي ومن اتزان بالفكر الذي تحتاجه المنطقة ككل.

ولفت عبدالله إلى أن الهجوم الذي شن على بعض الكُتّاب في مواقع التواصل الاجتماعي أمر لا يصح، مؤكدًا أن لكل إنسان على هذه الحياة الأحقية في إصدار كتاب خاص به والحكم والقرار يتواجد عند الجمهور، مضيفًا “أن الله سبحانه وتعالى إذا كتب لأي شخص النجاح وأقبل الناس على كتبه، فهنيئًا له”.

وأما في حال لم يوفق بكتابه فهو بالتالي لن يكرر التجربة التي خاضها، موضحًا أن التسلط على إنسان معين ومنعه وحرمان حقه من الكتابة مهما كان عمره أو جنسه أنا ضده تمامًا!







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