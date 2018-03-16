روخو مستمر مع شياطين مانشستر حتى 2021

المواطن – متابعة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تجديد عقد لاعب كرة القدم الأرجنتيني ماركوس روخو، لمدة ثلاثة مواسم إضافية، مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.

وتم تجديد العقد حتى 2021، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد، ولم يتم الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه نظير عملية التجديد.

وأعرب روخو، البالغ من العمر 27 عامًا، عن سعادته بسبب تجديد تعاقده، وأكد أن الانضمام لصفوف يونايتد قبل عدة مواسم كان حلمًا بالنسبة له، ويسعى للمنافسة معه على البطولات والألقاب خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق: إن روخو يتطور في الموسمين الأخيرين بشكل رائع، لقد أظهر جدية والتزامًا كبيرين طوال الفترة الماضية.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد روخو مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه كان سيرحل عن صفوف الفريق بشكل مجاني في حالة عدم تجديد التعاقد، إلا أن إدارة النادي نجحت في إقناعه بالبقاء لأطول فترة ممكنة.

وعانى اللاعب من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في إبريل الماضي، أبعدته عن مانشستر يونايتد في معظم مباريات الدور الأول من الموسم الجاري، إلا أنه عاد مؤخرًا وشارك في 10 مباريات مع الفريق بجميع المسابقات التي خاضها مع شياطين مانشستر.







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