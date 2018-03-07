روضة أطفال بأحد رفيدة بدون طاولات أو كراسي دراسية

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

ناشد أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة الثالثة بالشعبين بأحد رفيدة مكتب الأشراف القسم النسائي بالمحافظة وإدارة التعليم بعسير، بخصوص عدم توفر طاولات وكراسي الدراسة بالروضة منذ بداية تأسس الروضة.

وقالوا: إن أبناءهم وبناتهم يتلقون التعليم على أرضيات الفصل، وإن كان هنالك بعض الطاولات والكراسي فهي موجودة بجهد ذاتي من معلمات الفصول.

وذكر أولياء الأمور أيضًا أن الروضة أبلغتهم بإضافة حصة نشاط؛ حيث إن الروضة غير مهيأة لممارسة الأطفال لحصة النشاط بالروضة، وطالب أولياء الأمور الجهات المسؤولة عن الروضة بسرعة تهيئة الروضة وخلق بيئة تعليمية لتمكين أطفال الروضة من التعليم والنشاط؛ أسوة بالروضات الأخرى بمحافظات المملكة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :