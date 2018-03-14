رياض محرز: هذا هدف ليستر سيتي

المواطن – مروة نبيل

كشف نجم المنتخب الجزائري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، عن هدف فريقه في منافسات الموسم الرياضي الجاري، سواء في البريميرليج أو كأس الاتحاد.

وقال الجزائري الدولي رياض محرز، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء: “الفريق يُريد الذهاب بعيدًا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي”.

وأضاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي: “لدينا لقاء مهم أمام تشيلسي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل، ونريد أن نواصل المغامرة في هذه المسابقة ونذهب إلى أقصى حد ممكن”.

واختتم رياض محرز تصريحاته قائلًا: “علينا ألا ننسى أيضًا الدوري، حيث نستهدف المشاركة في منافسة أوروبية بالموسم المقبل، وعلينا التحضير جيدًا، لا يزال أمامنا ثماني مباريات في الدوري، ويمكننا أن ننهيه في المركز السابع أو حتى السادس”.

وكان رياض محرز قريبًا من الرحيل عن صفوف ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية والانتقال لنادي مانشستر سيتي متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولكن تمسك به مسؤولو الفريق.

وغاب رياض محرز عن عدد من مباريات ليستر سيتي بعد ذلك؛ للتعبير عن غضبه من عدم الرحيل إلى مانشستر سيتي، ولكنه عاد إلى المشاركة وإحراز الأهداف من جديد.







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