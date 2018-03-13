ريك تيلرسون ردًّا على قرار إقالته: سأعود إلى حياتي الخاصة

المواطن- متابعة

استعرض وزير الخارجية المقال، ريك تيلرسون، إنجازات الخارجية الأميركية خلال ولايته في ملفات منها سوريا وأفغانستان.

وأكد ريك تيلرسون، في بيان ألقاه، مساء اليوم الثلاثاء، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالته أنه سيعود إلى حياته الخاصة وفخور بخدمة بلده.

وتابع أنه سيتم نقل المهام إلى الوزير الجديد بشكل سلس، وأن الخارجية ضغطت بشكل كبير على كوريا الشمالية خلال الفترة الماضية، ولا يمكن تحقيق أي شيء من دون تضافر الجهود مع الحلفاء حول العالم.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أقال وزير الخارجية ريك تيلرسون في وقت سابق صباح اليوم، وعيّن مكانه رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية مايك بومبيو.







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