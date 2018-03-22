سعود_ال_ثاني_يقذف_الخليجيات .. والمستشار القحطاني يرد

المواطن- عبدالرحمن دياب

فتح المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني النار على القطري سعود آل ثاني، الذي تطاول على أعراض بنات المملكة والإمارات والبحرين العفيفات.

وكتب المستشار القحطاني في تغريدة له عبر “تويتر”: “لم أتخيل أبدًا أن تصل الوضاعة بهذا الخسيس للتطاول على أعراض بنات السعودية والإمارات والبحرين العفيفات”.

وشدد القحطاني على أن “المذكور لا يمثل إطلاقًا أهلنا في قطر العزيزة ولا أسرة آل ثاني الكريمة.. أكرمهم الله عنه.. فهو من المخرجات الطبيعية لتنظيم الحمدين وشيخهم عزمي بشارة”.

وتابع: “مثال لفرق التعامل والأخلاق والتربية في بدايات الأزمة. نشرت إحدى الصحف السعودية عنوانًا فيه تعريض سياسي بأحد نساء قطر الكريمات. ولم يكن فيه أي شيء عن العرض والشرف. وتم التحقيق الفوري وإحالة الصحفي الذي قام بالنشر دون إذن رئيس التحرير إلى المحكمة التي حكمت عليه بالسجن 6 أشهر”.







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