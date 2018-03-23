سفير المملكة لدى البوسنة يرسل تطمينات لدول البلقان

المواطن - علي القرني - سراييفو

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة رسائل تطمينات بخصوص حماية الفضاء المعلوماتي لدول البلقان.

جاء ذلك أثناء كلمته الافتتاحية أمام وزير الأمن البوسني وممثلي الدول المشاركة في مؤتمر “أمن المعلومات 2018” الثاني ،الذي نظمه مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو ، بحضور مدير المركز الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ.

وقال “مؤمنة” : أمن المعلومات من الأمور بالغة الأهمية عالميًا وجزء من الأمن القومي ، لا سيما بعد التزايد الملحوظ في الهجمات على قواعد البيانات، ما جعل الجميع يهتم بوضع خطط لإنقاذ الأمن المعلوماتي والتي تعني جهود السياسة الموحدة ، وفرض تطبيقها ، وكذلك إعداد خطط الطوارئ ، ورفع توعية دمج المعلومات.

وأضاف: أود أن أوكد أن حكومة المملكة العربية السعودية أولت ولاية خاصة للأمن السيبراني ، وكذلك تنظيم حماية وسرية البيانات وهو المفهوم الأوسع لأمن المعلومات ، وإدراكا من السفارة فقد أقامت هذا المؤتمر لتكثيف الجهود في القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز الأمن المعلوماتي.

وقد حظي المؤتمر الدولي بمشاركة أكبر الجهات المختصة وخبراء أمن المعلومات من الجمهورية ودول مختلفة، بينها الإمارات العربية المتحدة وصربيا ومقدونيا وسلوفينيا ودول الاتحاد الأوروبي ،وكذلك الدولة المستضيفة.

وقال وزير الأمن البوسني السيد دراغان ميكيتش، في كلمته : أهنئ مركز الملك فهد الثقافي والسفارة السعودية على إقامة هذا المؤتمر المهم ، واليوم أصبح كل منا يستخدم الحوسبة في إعطاء معلوماته وبيانات سواء الشخصية أو الرسمية ، وهذه لها جهة سلبية لأن لها صلة في العمل الإجرامي ، في حين يأتي دور النظم في حمايتها من القرصنة.

وتابع ، “من المنظور الدولي المشكلة أكبر تعقيدا بسبب التجارة الإلكترونية ، وبطاقات الدفع ، وكلها معرضة للاختراق والجريمة ، وأيضا لها علاقة بالاتجار بالبشر ، والاستفادة من البيانات أصبحت تهدد الأمن القومي والإقليمي العالمي ، ومكافحة هذا الشكل من الجريمة هي أولوية ، ونشكر المملكة العربية السعودية على دورها عالميا في الأمن المعلوماتي ، وهذا المؤتمر الثاني الذي يعنى بمكافحة الجريمة المعلوماتية .

كما تحدث السيد “طوني باولوفسكي” نائب مدير مكتب المجلس الأوروبي في سراييفو ، قائلا : لأول مرة يتسنى لنا في اللجنة الأوروبية الحديث عن خطر تسرب المعلومات ، مشيرا إلى أن الفضاء الإلكتروني والتقنية هي تحد بحد ذاتها ، ومكنت العالم من التواصل ، لكن هناك أخطارا والحلول لا بد أن تكون موجودة ، واتفاقية “بودابست” تعنى بمكافحة الجرائم ، وندعم الدول التي تحارب الجرائم المعلوماتية ، والبوسنة هي إحدى الدول التي تطبق هذه المعايير ، ولدينا تعاون مع مركز الملك فهد الثقافي في هذا المجال.

وكانت جلسات المؤتمر الدولي الثاني لـ”أمن المعلومات 2018″ قد توالت بمشاركة خبراء وأكاديميين ، كما أقيمت على هامش المؤتمر ندوة تفاعلية للمتخصصين الشباب في الحاسب الآلي من طلاب جامعتي موستار وسراييفو الشرقية ، وفي نهاية المؤتمر جرى إعلان التوصيات .







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