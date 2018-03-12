سلطان بن سحيم يعد القطريين بتخليصهم من شذوذ نظام تميم

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد الشيخ سلطان بن سحيم، أنه ماضٍ في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها.

وكتب سلطان بن سحيم، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أؤكد لجميع الإخوة والأخوات وأهل قطر الأوفياء، أننا ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا”.

وتابع الشيخ سلطان بن سحيم: “نحن جميعًا صف واحد في مواجهة كل هذه الجرائم ولأجل إنهائها”.

وفي وقت سابق شدد الشيخ سلطان بن سحيم على أن الأزمة بين الدول العربية وقطر ليست جديدة، بل تمتد لأكثر من 30 عامًا، لافتًا إلى أن حل هذه الأزمة لن يتم ما دام تميم استمر في حكم قطر.

وقال ابن سحيم في حوار له مع تركي الدخليل على قناة العربية: إن أسرة آل ثاني تتحرك بشكل قوي لتغيير الحكم في قطر؛ لأن تميم لم يغير سياسته في ظل الدعم الإخواني له.

وأضاف ابن سحيم أن التحركات التي يقوم بها في إطار أسرة آل ثاني، تهدف إلى تغيير الحكم في قطر؛ لأن تميم بن حمد يسير على نهج والده، ولم يستمع لجميع محاولات النصح التي قدمها له سلطان بن سحيم وأفراد آخرون من أسرة آل ثاني.







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