سيعرفك من وجهك.. فيسبوك يطرح خاصية جديدة للأمان وفاقدي البصر

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه بصدد إصدار خدمة جديدة تُمكن الأنظمة من أن تكون أكثر أمانًا للمستخدمين؛ الأمر الذي يضمن تطبيقًا صارمًا لسياسة الخصوصية وعدم الاختراق بشكل فعال.

ووفقًا لما جاء في إعلان لموقع التواصل الاجتماعي، فإنه سيقوم بطرح خاصية بصمة الوجه للحسابات، وهي التقنية التي تضمن توفير أقصى درجات الحماية الخاصة بالمستخدمين، وإجهاض أي فرص لاختراق الحسابات أو الحصول على البيانات الخاصة للعملاء.

وأشار الإعلان إلى أن الميزة الجديدة التي ستضمن التعرف على الشخص من الوجه، ستكون في بداية الأمر للحسابات العاملة من أوروبا وكندا فقط، مع توقعات بأن يتم توسيع نطاق استخدام تلك التقنية ضمن الأجيال الأكثر حداثة من الهواتف الذكية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم تزويد الخاصية بتقنية التعرف على الصور والبحث عنها عبر المحرك الخاص بموقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي سيُسهل من مهام المستخدمين في التواصل بشكل رئيسي.

فيسبوك لن يكتفي بتزويد تلك التقنية في أدوات التعرف على أصحاب الحسابات أو حتى محركات البحث، ولكن سيمتد الأمر ليشمل وصفًا خاصًّا للصور للأشخاص الذين يعانون من مشكلات بصرية أو فقدان لتلك الحاسة بشكل كامل.







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