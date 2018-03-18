شاهد.. أبرز مكتسبات بيان مجلس الأمن بشأن دور المملكة في اليمن

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد اللواء متقاعد عبدالله القحطاني، أن إشادة مجلس الأمن الدولي بالإنجازات والدعم الإنساني في اليمن من المملكة والتحالف أمر طبيعي، موضحًا أنه حتى الأعداء مضطرون للاعتراف به؛ لأنهم هم الفاعلون على الأراضي اليمنية.

وأضاف في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن المملكة استطاعت استخراج القرار الأممي 2216 في قمة الاختلافات الدولية حول الأزمة اليمنية.

ومن جانبه، رأى الكاتب الصحافي هاني مسهور، في حواره بالبرنامج، أن بيان مجلس الأمن الدولي تحوّل مهم، وتأكيد جديد لنجاح الدبلوماسية السعودية والإماراتية، وإنصاف للتحالف العربي.

واستكمل أن مكتسبات بيان مجلس الأمن الدولي السياسية هي تأكيد على عدم تدويل الأزمة اليمنية، وهو الملف الذي سيطرت عليه الدبلوماسية السعودية منذ اندلاع الأزمة باقتدار.

اللواء متقاعد عبدالله القحطاني:

إشادة مجلس الأمن الدولي بالإنجازات والدعم الإنساني في #اليمن من #السعودية والتحالف أمر طبيعي، حتى الأعداء مضطرون للاعتراف به، لأنهم هم الفاعلون على الأراضي اليمنية#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/L4XLQrQHy6 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 18, 2018







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :