شاهد.. أسوشيتد برس الأميركية تُروِّج للسياحة في المملكة بلقطات ساحرة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

حاول العديد من وسائل الإعلام الدولية نقلَ صورة التغيير الاجتماعي في المملكة، وإظهار مدى تفاصيل التطوير الواضح على كافة المستويات، وعلى رأسها حقوق المرأة، والتي تمتعت خلال الفترة الماضية بالقدرات التي تمكنها من زيادة مشاركتها في المجتمع بشكل رئيسي.

وعرضت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية، مشهداً واضحاً للتطور الاجتماعي في المملكة، حيث رصدت عدسات مصوريها وجه التطور الأبرز في المملكة، والذي تجسد في ممارسة السيدات رياضة الغوص في أعماق البحر الأحمر.

نوف العصيمي هي سيدة سعودية تبلغ من العمر 29 عاماً، استطاعت أن تحقق ما تمنته منذ سنوات طويلة بأن تصبح غواصة قديرة، وهو الأمر الذي أظهر مدى سرعة وتيرة التطور الاجتماعي في المملكة خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت العديد من الإجراءات الإصلاحية الواضحة في البلاد.

وخلال تواجدها على سطح إحدى الجزر الجميلة في البحر الأحمر، قالت العصيمي التي تحمل رقماً قياسياً محلياً لأعمق غطسة لسيدة سعودية تبلغ 105 أمتار: “إن هناك العديد من الجزر هنا، ونحن نصنع منتج الغوص”.

و قالت الوكالة الأميركية إن هذا المشهد يمثل بشكل واضح مدى التطور الاجتماعي في المملكة، والتي تسعى الآن إلى جذب السياحة بشكل رئيسي وواضح، بعد أن كانت الوفود الأجنبية تتواجد فقط بالمملكة للعمل أو أداء فريضة الحج.







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