شاهد.. القصبي من نيويورك : حان الوقت لتعزيز المحتوى المحلي

المواطن - الرياض

أكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أن المملكة تتجه نحو تغير تاريخي من خلال تحريك قطاعات اقتصادية جديدة كالمعادن والسياحة؛ مما سيفتح باب الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي، أن المملكة استوردت خلال السنوات العشر الأخيرة منتجات بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 تريليون دولار، موضحًا أن الوقت قد حان لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير جزء من احتياجات المملكة من خلال الإنتاج المحلي، وهو هدف أساسي في رؤية المملكة 2030.

وأشار القصبي إلى أن المملكة كانت تفتقر إلى أجهزة مهمة تم خلقها أخيرًا في ظل الإصلاحات، مثل الهيئة العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى إزالة العوائق أمام هذه الشركات، والهيئة السعودية للملكية الفكرية وصندوق الصناديق، إلى جانب تهيئة الأرضية القانونية لحماية القطاعات الاقتصادية لتتماشى مع المعايير العالمية.







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